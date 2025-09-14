Floresta segura empate sem gols com o Londrina fora de casa na Série C

Equipe cearense teve oportunidades para abrir o placar, mas não conseguiu superar o goleiro adversário e o travessão. Resultado mantém equilíbrio na tabela do Grupo B

No primeiro tempo, o Floresta mostrou mais iniciativa ofensiva, mesmo atuando como visitante. Aos seis minutos, Jeam recebeu falha da defesa e finalizou com perigo, obrigando o defensor adversário a trabalhar.

O Floresta voltou a campo pela Série C do Campeonato Brasileiro e ficou no empate sem gols com o Londrina, em partida disputada no estádio do Café, em Londrina (PR), na noite deste domingo, 14. Apesar de criar boas chances, a equipe cearense não conseguiu superar o goleiro Luiz Daniel e o travessão, e o resultado manteve o equilíbrio na classificação.

A equipe da casa respondeu com um chute desviado de Eliel. Aos 23, Iago Teles arriscou de fora da área, mas a bola passou à esquerda do gol, e aos 38, Pablo carimbou o travessão em boa finalização de dentro da área.

A segunda etapa começou com o Floresta tentando novamente abrir o placar, mas a chance de Jeam em bicicleta foi defendida com segurança por Luiz Daniel. Aos oito minutos, o Londrina passou a controlar o jogo, pressionando o adversário com chutes de Cristiano e Manzoli, ambos defendidos pelo goleiro Dheimison.

Aos 15, Wallace chegou a marcar, mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento. Nos acréscimos, Henrique quase garantiu a vitória para o time paranaense, mas Ícaro salvou em cima da linha, decretando o empate sem gols – o terceiro em quatro jogos no grupo. Isso porque o Grupo B da segunda fase da Série C ainda não teve um vencedor em duas rodadas disputadas.

Tanto o Floresta quanto o Londrina ocupam a mesma pontuação, dois pontos cada, mantendo o equilíbrio na chave. O time do Paraná empatou por 2 a 2 diante do São Bernardo no primeiro jogo, enquanto o Floresta havia ficado no 0 a 0 contra o Caxias na primeira rodada. No outro confronto da segunda rodada, Caxias e São Bernardo também empataram em 0 a 0.