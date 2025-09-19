Ceará e Fortaleza fecham patrocínio com rede de supermercados

Anuncio do patrocínio dos Supermercados Pinheiro junto a Ceará e Fortaleza / Crédito: Divulgação

Ceará e Fortaleza anunciaram um novo patrocinador na tarde desta sexta-feira, 19. Em conjunto, a dupla cearense passa a estampar a marca dos Supermercados Pinheiro na parte de cima das costas de suas camisas. O vínculo se inicia já nas partidas contra Bahia, por parte do Vovô, e Palmeiras, confronto leonino, se encerrando no fim do Campeonato Cearense 2026. O evento de lançamento do patrocínio foi realizado na sede do Supermercado Pinheiro, contando com a assinatura presencial do contrato. Estavam presentes no local o presidente da rede de supermercados, Honório Pinheiro, o diretor executivo da empresa, Alexandre Pinheiro, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, e o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz.

"É com muita alegria que anunciamos essa grande parceria que estamos construindo com o Ceará e o Fortaleza, aplicando a política do Bom Vizinho com o propósito de cuidar do torcedor. Somos uma empresa cearense que tem na sua essência o bom relacionamento: com nossos clientes, com nossos funcionários e agora também com os torcedores desses dois grandes clubes de massa", disse. Ambos os dirigentes presentes tiveram um discurso alinhado com o de Hónorio, valorizando a aposta nos clubes locais e agradeçendo a confiança no crescimento de ambas as equipes. "Mais uma grande marca se junta ao Ceará. Uma empresa genuinamente cearense e referência no mercado. É muito importante criar laços com empresas locais que engrandecem o futebol cearense. Estou bem feliz com essa parceria; ter a marca do Supermercado Pinheiro em nosso uniforme é motivo de orgulho para todos nós que fazemos o Ceará Sporting Club. Uma marca forte e que representa o que há de melhor em nosso estado. Tenho certeza de que essa união será muito positiva”, comenta João Paulo Silva, presidente do Ceará.