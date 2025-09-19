Ceará e Fortaleza fecham patrocínio com rede de supermercados

Ceará e Fortaleza fecham patrocínio com rede de supermercadosO evento de lançamento do patrocínio foi realizado na sede do Supermercado Pinheiro, contando com a assinatura presencial do contrato.
Ceará e Fortaleza anunciaram um novo patrocinador na tarde desta sexta-feira, 19. Em conjunto, a dupla cearense passa a estampar a marca dos Supermercados Pinheiro na parte de cima das costas de suas camisas. O vínculo se inicia já nas partidas contra Bahia, por parte do Vovô, e Palmeiras, confronto leonino, se encerrando no fim do Campeonato Cearense 2026.
O evento de lançamento do patrocínio foi realizado na sede do Supermercado Pinheiro, contando com a assinatura presencial do contrato. Estavam presentes no local o presidente da rede de supermercados, Honório Pinheiro, o diretor executivo da empresa, Alexandre Pinheiro, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, e o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz.
Junto da exposição da marca nos uniformes o acordo também engloba um conjunto de ativações promocionais que incluem sorteios de ingressos, camisas oficiais, ações nas lojas da rede e inserções nas placas luminosas de campo e nos telões e painéis de LED da Arena Castelão.
Os sócios torcedores dos dois times cadastrados no programa de fidelidade do Supermercado terão benefícios e ofertas promocionais nas 23 lojas distribuídas em Fortaleza e outros onze municípios cearenses.
Honório Pinheiro, presidente da rede de supermercados, afirma que a parceria entre a empresa e as equipes reforça os valores de companheirismo e expande a união de marcas cearenses.
"É com muita alegria que anunciamos essa grande parceria que estamos construindo com o Ceará e o Fortaleza, aplicando a política do Bom Vizinho com o propósito de cuidar do torcedor. Somos uma empresa cearense que tem na sua essência o bom relacionamento: com nossos clientes, com nossos funcionários e agora também com os torcedores desses dois grandes clubes de massa", disse.
Ambos os dirigentes presentes tiveram um discurso alinhado com o de Hónorio, valorizando a aposta nos clubes locais e agradeçendo a confiança no crescimento de ambas as equipes.
"Mais uma grande marca se junta ao Ceará. Uma empresa genuinamente cearense e referência no mercado. É muito importante criar laços com empresas locais que engrandecem o futebol cearense. Estou bem feliz com essa parceria; ter a marca do Supermercado Pinheiro em nosso uniforme é motivo de orgulho para todos nós que fazemos o Ceará Sporting Club. Uma marca forte e que representa o que há de melhor em nosso estado. Tenho certeza de que essa união será muito positiva”, comenta João Paulo Silva, presidente do Ceará.
"Para nosso orgulho, temos mais uma empresa cearense acreditando no projeto do Fortaleza Esporte Clube. Somos uma grande referência quando se fala na visibilidade de nossos parceiros, e o Pinheiro já era nosso parceiro no clube de vantagens do Sócio Torcedor. Agora, essa relação evoluiu, e a marca do Pinheiro estampará o Manto Tricolor até o final desta temporada e no Campeonato Cearense", celebra Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.