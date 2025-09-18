Novo formato do Nordestão é proposto à CBF com 20 times e mata-mata após cinco rodadas

A taça da Copa do Nordeste é chamada de Orelhuda por alguns torcedores / Crédito: Divulgação/CBF

Uma comissão formada por cinco federações de futebol do Nordeste – Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Paraíba – apresentou à CBF uma proposta oficial de mudança de formato da disputa da Copa do Nordeste, conforme apurou o Esportes O POVO. A ideia é ter 20 clubes divididos em quatro grupos de cinco, em que os dois primeiros colocados de cada avançam à fase mata-mata. A possibilidade já havia sido divulgada com exclusividade pela Coluna de Fernando Graziani. No novo modelo, os times do Grupo A enfrentam os do Grupo B, enquanto as equipes do Grupo C encaram os do Grupo D, em partidas apenas de ida. A formação das chaves será definida por meio de um sorteio.

Serão cinco datas reservadas para a fase de grupos. Já para o torneio completo, até a grande final, o objetivo é que seja realizado em 11 datas – tornando o certame mais adequado ao calendário da CBF. A proposta foi apresentada ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Xaud, que tomará a decisão. A tendência natural é de que o dirigente acate a sugestão para a nova edição da Lampions. Sistema de classificação será definido pelos campeonatos estaduais Com o formato de 20 times, quatro a mais em relação ao modelo disputado nas últimas temporadas, o sistema de classificação para a Copa do Nordeste será exclusivo dos campeonatos estaduais, nos quais os campeões e vice-campeões garantem uma vaga. No caso do Ceará e da Bahia, os terceiros colocados também asseguram participação no torneio regional. Nordestão e Cearense não devem ocorrer simultaneamente