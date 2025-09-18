Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novo formato do Nordestão é proposto à CBF com 20 times e mata-mata após cinco rodadas

O objetivo é realizar a Copa do Nordeste em 11 datas, sem que aconteça simultaneamente com os campeonatos estaduais. Ceará e Bahia terão três representantes cada, enquanto as demais federações da região terão dois
Uma comissão formada por cinco federações de futebol do Nordeste – Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Paraíba – apresentou à CBF uma proposta oficial de mudança de formato da disputa da Copa do Nordeste, conforme apurou o Esportes O POVO. A ideia é ter 20 clubes divididos em quatro grupos de cinco, em que os dois primeiros colocados de cada avançam à fase mata-mata.

A possibilidade já havia sido divulgada com exclusividade pela Coluna de Fernando Graziani. No novo modelo, os times do Grupo A enfrentam os do Grupo B, enquanto as equipes do Grupo C encaram os do Grupo D, em partidas apenas de ida. A formação das chaves será definida por meio de um sorteio.

Serão cinco datas reservadas para a fase de grupos. Já para o torneio completo, até a grande final, o objetivo é que seja realizado em 11 datas – tornando o certame mais adequado ao calendário da CBF. A proposta foi apresentada ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Xaud, que tomará a decisão. A tendência natural é de que o dirigente acate a sugestão para a nova edição da Lampions.

Sistema de classificação será definido pelos campeonatos estaduais

Com o formato de 20 times, quatro a mais em relação ao modelo disputado nas últimas temporadas, o sistema de classificação para a Copa do Nordeste será exclusivo dos campeonatos estaduais, nos quais os campeões e vice-campeões garantem uma vaga. No caso do Ceará e da Bahia, os terceiros colocados também asseguram participação no torneio regional.

Nordestão e Cearense não devem ocorrer simultaneamente

+ A nova Copa do Nordeste para 2026

“O que já está sedimentado é que a disputa da Copa do Nordeste não vai ocorrer mais de forma paralela aos estaduais. Assim, o Campeonato Cearense, por exemplo, que vai seguir com as 11 datas e exatamente com o mesmo regulamento dos anos mais recentes (dois grupos de cinco times, com o primeiro colocado indo direto para as semifinais), começará em janeiro e será finalizado sem que partidas do Nordestão sejam marcadas até a final da competição”, explicou Fernando Graziani em sua coluna.

