Por que Icasa deve receber indenização milionária da CBF

Icasa pode receber até R$ 90 milhões da CBF. / Crédito: Amorim Fotógrafo

A disputa judicial entre a CBF e o Icasa chegou a uma definição após 11 anos. Com a desistência do último recurso na última semana por parte da entidade máxima do futebol brasileiro, foi determinado que a instituição pague uma indenização milionária ao Verdão do Cariri. A quantia de reparação pode chegar ao montante de R$ 90 milhões. A CBF foi condenada a pagar esse valor ao Icasa por um erro cometido na Série B do Brasileirão de 2013. À época, o time cearense ficou de fora do acesso à Série A por finalizar o torneio na 5ª colocação, com um ponto a menos que o Figueirense. A equipe catarinense foi, no entanto, denunciada pela escalação irregular do jogador Luan Niezdzielski, que entrou em campo em jogo no dia 28 de maio daquele ano, diante do América-MG, quando deveria cumprir suspensão.