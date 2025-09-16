Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Por que Icasa deve receber indenização milionária da CBF

Disputa judicial entre entidade máxima do futebol brasileiro e clube cearense já dura 11 anos e se iniciou após a Série B do Brasileirão de 2013
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Tipo Notícia

A disputa judicial entre a CBF e o Icasa chegou a uma definição após 11 anos. Com a desistência do último recurso na última semana por parte da entidade máxima do futebol brasileiro, foi determinado que a instituição pague uma indenização milionária ao Verdão do Cariri. A quantia de reparação pode chegar ao montante de R$ 90 milhões.

A CBF foi condenada a pagar esse valor ao Icasa por um erro cometido na Série B do Brasileirão de 2013. À época, o time cearense ficou de fora do acesso à Série A por finalizar o torneio na 5ª colocação, com um ponto a menos que o Figueirense. A equipe catarinense foi, no entanto, denunciada pela escalação irregular do jogador Luan Niezdzielski, que entrou em campo em jogo no dia 28 de maio daquele ano, diante do América-MG, quando deveria cumprir suspensão. 

No ano seguinte, em 2014, a Confederação chegou a admitir o erro, mas entrou em batalha judicial contra a liminar do Icasa, que pedia a vaga no lugar do Figueirense conforme punição pela escalação irregular do atleta. O clube ingressou na Justiça Desportiva em 2014, mas o caso foi arquivado por prescrição. 

Em 2018, a virada ocorreu quando, pela Justiça Comum, o Verdão do Cariri obteve sentença favorável pela primeira vez. A entidade aplicou recursos até a chegada ao Superior Tribunal da Justiça (STJ), que encerrou o caso na semana passada, dando vitória ao time cearense.  

O Icasa agora aguarda o parecer judicial definitivo para saber quanto terá disponível para investir e tentar equilibrar as finanças, em meio às dificuldades enfrentadas desde 2014. De acordo com o presidente do clube, Celso Pontes, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, os recursos da causa milionária serão administrados pela Justiça, que ficará responsável por quitar as dívidas do clube antes que qualquer montante seja repassado para a administração do Icasa.

30% da indenização aos advogados

Ele também explicou como será feita a destinação dos valores que o clube tem a receber da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), após vitória na Justiça contra a entidade. Segundo ele, 30% da quantia que o clube receberá em indenização será direcionado ao pagamento de honorários advocatícios, conforme contrato firmado em 2014.

“Esse dinheiro não vem para a conta do Icasa. Ele é descontado lá, que foi feito um contrato lá em 2014 de 30% dos advogados”, afirmou Celso.

O presidente ressaltou que ainda não há uma previsão para o repasse dos valores, já que a perícia que determinará o montante exato não foi concluída. “Que ninguém sabe nem quanto é, não tem ainda perícia pronta, nós não sabemos o dia, se é hoje, se é daqui a dois meses, se é daqui a um ano, ninguém sabe”, informou o mandatário. (Com Samira Ribeiro/CBN Cariri)

