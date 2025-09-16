Advogados vão faturar 30% em causa milionária do Icasa, diz presidente

Advogados vão faturar 30% em causa milionária do Icasa contra a CBF, revela presidente do clubeO valor total que o Icasa receberá ainda não foi definido, mas pode ultrapassar os R$ 90 milhões
Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, o presidente do Icasa, Celso Pontes, explicou como será feita a destinação dos valores que o clube tem a receber da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), após vitória na Justiça contra a entidade. Segundo ele, 30% da quantia que o clube receberá em indenização será direcionado ao pagamento de honorários advocatícios, conforme contrato firmado em 2014.
O valor total ainda não foi definido, mas pode ultrapassar os R$ 90 milhões. “Esse dinheiro não vem para a conta do Icasa. Ele é descontado lá, que foi feito um contrato lá em 2014 de 30% dos advogados”, afirmou Celso.
De acordo com o dirigente, os recursos da causa milionária serão administrados pela Justiça, que ficará responsável por quitar as dívidas do clube antes que qualquer montante seja repassado para a administração do Icasa.
O presidente ressaltou que ainda não há uma previsão para o repasse dos valores, já que a perícia que determinará o montante exato não foi concluída. “Que ninguém sabe nem quanto é, não tem ainda perícia pronta, nós não sabemos o dia, se é hoje, se é daqui a dois meses, se é daqui a um ano, ninguém sabe”, disse.
O Icasa aguarda a definição judicial para saber quanto terá disponível para investir e tentar equilibrar as finanças, em meio às dificuldades enfrentadas desde as disputas jurídicas envolvendo o clube e a CBF, que já se arrastam há mais de 11 anos.
O processo contra a CBF tem relação com a Série B de 2013. O Icasa alegou escalação irregular do Figueirense na competição. No fim do torneio, o time catarinense ficou apenas um ponto à frente do clube cearense e subiu para a primeira divisão.
