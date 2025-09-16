Advogados vão faturar 30% em causa milionária do Icasa, diz presidente

Equipe do Cariri receberá um valor devido um acontecimento do Campeonato Brasileiro Série B de 2013 / Crédito: Divulgação

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, o presidente do Icasa, Celso Pontes, explicou como será feita a destinação dos valores que o clube tem a receber da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), após vitória na Justiça contra a entidade. Segundo ele, 30% da quantia que o clube receberá em indenização será direcionado ao pagamento de honorários advocatícios, conforme contrato firmado em 2014. O valor total ainda não foi definido, mas pode ultrapassar os R$ 90 milhões. “Esse dinheiro não vem para a conta do Icasa. Ele é descontado lá, que foi feito um contrato lá em 2014 de 30% dos advogados”, afirmou Celso.