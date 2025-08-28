Ceará e Fortaleza vão disputar Clássico-Rei na semifinal da Copa do Nordeste sub-20

Ceará e Fortaleza vão disputar Clássico-Rei na semifinal da Copa do Nordeste sub-20Invictos na competição, o Leão terá o mando de campo na semifinal por ter feito melhor campanha na fase inicial
Ceará e Fortaleza venceram seus compromissos na última quarta-feira, 27, e garantiram vaga na semifinal da Copa do Nordeste Sub-20. Os dois rivais cearenses eliminaram equipes pernambucanas e agora se enfrentam em busca de um lugar na final.
O Ceará, líder do Grupo B na primeira fase, com 7 pontos, recebeu o Sport no Centro de Treinamentos de Itaitinga (CE) e venceu por 2 a 1, com gols de Guilherme e Giulio.
Pouco depois, o Fortaleza, que havia liderado o Grupo A, com 9 pontos, recebeu o Retrô-PE no estádio Presidente Vargas. Semelhante ao que foi o duelo entre as equipes profissionais na Copa do Brasil deste ano, o duelo terminou empatado e foi decidido nas penalidades.
Diferentemente do resultado do torneio profissional, o Tricolor levou e derrotou a Fênix por 4 a 2. Kauan Richard, Dimas, Kauã Rocha e Lucas Emanoel converteram suas cobranças, enquanto o goleiro Cássio defendeu um dos chutes adversários.
Invictos na competição, o Leão terá o mando de campo na semifinal por ter feito melhor campanha na fase inicial. O clássico-rei decisivo está previsto para a próxima quarta-feira, 3, ainda sem horário definido.
Do outro lado da chave, Bahia e Piauí, Vitória e CRB disputam as duas vagas restantes. Os confrontos acontecem nesta quinta-feira (28), às 15h, em Salvador.