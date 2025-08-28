Ceará e Fortaleza vão disputar Clássico-Rei na semifinal da Copa do Nordeste sub-20

O Clássico-Rei decisivo está programado para acontecer na quarta-feira, 3 / Crédito: Gabriel Silva/CearaSC e João Moura/Fortaleza EC

Ceará e Fortaleza venceram seus compromissos na última quarta-feira, 27, e garantiram vaga na semifinal da Copa do Nordeste Sub-20. Os dois rivais cearenses eliminaram equipes pernambucanas e agora se enfrentam em busca de um lugar na final. O Ceará, líder do Grupo B na primeira fase, com 7 pontos, recebeu o Sport no Centro de Treinamentos de Itaitinga (CE) e venceu por 2 a 1, com gols de Guilherme e Giulio.