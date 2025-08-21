Final da Copa do Nordeste não terá times cearenses após seis edições seguidas

Última vez em que a decisão regional foi disputada sem equipes do futebol cearense ocorreu em 2018, quando o Sampaio Corrêa conquistou o título diante do Bahia

O Ceará foi derrotado pelo Bahia nesta quarta-feira, 20, e deu adeus à Copa do Nordeste de 2025 nas semifinais. Com a eliminação do Alvinegro, a decisão do torneio não contará com representantes cearenses pela primeira vez em sete temporadas. A última vez havia sido em 2018, quando o Sampaio Corrêa conquistou o título diante do Bahia.

Desde então, foram seis finais seguidas com presença de clubes do Estado, que somaram cinco títulos no período — três para o Fortaleza e dois para o Vovô. A única derrota cearense em decisão foi em 2021, quando o Alvinegro perdeu justamente para o Bahia, na Arena Castelão.