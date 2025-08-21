Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Final da Copa do Nordeste não terá times cearenses após seis edições seguidas

Final da Copa do Nordeste não terá times cearenses após seis edições seguidas

Última vez em que a decisão regional foi disputada sem equipes do futebol cearense ocorreu em 2018, quando o Sampaio Corrêa conquistou o título diante do Bahia
Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ceará foi derrotado pelo Bahia nesta quarta-feira, 20, e deu adeus à Copa do Nordeste de 2025 nas semifinais. Com a eliminação do Alvinegro, a decisão do torneio não contará com representantes cearenses pela primeira vez em sete temporadas. A última vez havia sido em 2018, quando o Sampaio Corrêa conquistou o título diante do Bahia.

Desde então, foram seis finais seguidas com presença de clubes do Estado, que somaram cinco títulos no período — três para o Fortaleza e dois para o Vovô. A única derrota cearense em decisão foi em 2021, quando o Alvinegro perdeu justamente para o Bahia, na Arena Castelão.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Leia mais

Na edição atual, o Leão caiu nas quartas de final, ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Bahia em Salvador. Mais adiante, já na semifinal, o Vovô também parou no Esquadrão, que confirmou presença em mais uma decisão. O rival do time de Rogério Ceni será o Confiança, que eliminou o CSA-AL.

Finais de Nordestão com times cearenses

  • 2019 – Fortaleza campeão contra o Botafogo-PB
  • 2020 – Ceará campeão contra o Bahia
  • 2021 – Bahia campeão contra o Ceará
  • 2022 – Fortaleza campeão contra o Sport
  • 2023 – Ceará campeão contra o Sport
  • 2024 – Fortaleza campeão contra o CRB

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar