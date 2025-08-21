Final da Copa do Nordeste não terá times cearenses após seis edições seguidas

Final da Copa do Nordeste não terá times cearenses após seis edições seguidasÚltima vez em que a decisão regional foi disputada sem equipes do futebol cearense ocorreu em 2018, quando o Sampaio Corrêa conquistou o título diante do Bahia
O Ceará foi derrotado pelo Bahia nesta quarta-feira, 20, e deu adeus à Copa do Nordeste de 2025 nas semifinais. Com a eliminação do Alvinegro, a decisão do torneio não contará com representantes cearenses pela primeira vez em sete temporadas. A última vez havia sido em 2018, quando o Sampaio Corrêa conquistou o título diante do Bahia.
Desde então, foram seis finais seguidas com presença de clubes do Estado, que somaram cinco títulos no período — três para o Fortaleza e dois para o Vovô. A única derrota cearense em decisão foi em 2021, quando o Alvinegro perdeu justamente para o Bahia, na Arena Castelão.
Na edição atual, o Leão caiu nas quartas de final, ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Bahia em Salvador. Mais adiante, já na semifinal, o Vovô também parou no Esquadrão, que confirmou presença em mais uma decisão. O rival do time de Rogério Ceni será o Confiança, que eliminou o CSA-AL.
Finais de Nordestão com times cearenses
- 2019 – Fortaleza campeão contra o Botafogo-PB
- 2020 – Ceará campeão contra o Bahia
- 2021 – Bahia campeão contra o Ceará
- 2022 – Fortaleza campeão contra o Sport
- 2023 – Ceará campeão contra o Sport
- 2024 – Fortaleza campeão contra o CRB