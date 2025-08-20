Ceará perdeu seis dos últimos sete jogos que fez contra o Bahia

Partida entre Bahia e Ceará pela semifinal da Copa do Nordeste 2025 / Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A derrota na noite desta quarta-feira, 20, na Arena Fonte Nova, pela semifinal da Copa do Nordeste, aumentou o jejum do Ceará em partidas contra o Bahia. No retrospecto recente, o Alvinegro de Porangabuçu acumula seis derrotas nos últimos sete jogos diante do Esquadrão. Desses reveses, três aconteceram nesta temporada: um pela Série A do Campeonato Brasileiro e dois pela Copa do Nordeste, na fase de grupos e na semifinal. Vale ressaltar que todos esses confrontos foram disputados em Salvador, com o Bahia atuando como mandante.