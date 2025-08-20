Ceará perdeu seis dos últimos sete jogos que fez contra o Bahia

Ceará perdeu seis dos últimos sete jogos que fez contra o BahiaJejum do Alvinegro contra o Esquadrão vem desde 2021, quando as equipes disputaram a final da Copa do Nordeste
A derrota na noite desta quarta-feira, 20, na Arena Fonte Nova, pela semifinal da Copa do Nordeste, aumentou o jejum do Ceará em partidas contra o Bahia. No retrospecto recente, o Alvinegro de Porangabuçu acumula seis derrotas nos últimos sete jogos diante do Esquadrão.
Desses reveses, três aconteceram nesta temporada: um pela Série A do Campeonato Brasileiro e dois pela Copa do Nordeste, na fase de grupos e na semifinal. Vale ressaltar que todos esses confrontos foram disputados em Salvador, com o Bahia atuando como mandante.
No histórico geral, o jejum do Vovô sem vitórias contra o Tricolor de Aço já perdura desde 2019, ano em que as equipes disputaram a final do Nordestão. Naquela ocasião, o Alvinegro venceu o jogo de ida, mas perdeu na volta, no Castelão, e amargou o vice-campeonato após também ser superado nas penalidades.
Desde então, o Ceará não conseguiu vencer o Bahia. Foram sete encontros, sendo quatro pela Copa do Nordeste (2021, 2024 e 2025) e três pelo Campeonato Brasileiro (2021 e 2025), com seis triunfos do Esquadrão e um empate.
Apesar do jejum recente, retrospecto geral é equilibrado
Embora o retrospecto recente do Ceará seja ruim, o histórico geral do duelo contra o Bahia é equilibrado. Ao todo, o Vovô enfrentou o rival nordestino em 56 ocasiões, com 20 vitórias, contra 21 do Tricolor, além de 15 empates. Em duas oportunidades, o Alvinegro conquistou o título do Nordestão em cima do Esquadrão: em 2015 e 2020.