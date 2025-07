Fortaleza x Ceará: Raphael Claus apita primeiro Clássico-Rei da Série A 2025

Árbitro paulista, que integra o quatro da Fifa, será o responsável por comandar o embate do próximo domingo, 13, no Castelão, pela 13ª rodada do Brasileirão

O profissional de 45 anos será auxiliado pelo também paulista Alex Ang Ribeiro e pela amazonense Anne Kesy Gomes de Sá. Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina, fica responsável pelo VAR no duelo da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a equipe que atuará no primeiro Clássico-Rei da Série A de 2025. Árbitro Fifa, o paulista Raphael Claus comandará o embate entre Fortaleza e Ceará , no próximo domingo, 13, às 20h30min, na Arena Castelão.

Claus já apitou um Clássico-Rei pela Série A em 2021, quando o Vovô goleou o Leão por 4 a 0, em 17 de novembro. O árbitro também já atuou em final de Campeonato Cearense entre alvinegros e tricolores.

Esta será a primeira partida dos dois maiores rivais na retomada do calendário nacional após a pausa para o Mundial de Clubes. O Ceará ocupa a 12ª posição do Brasileirão, com 15 pontos, enquanto o Fortaleza aparece na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 10 pontos.

Fortaleza x Ceará: escala de arbitragem

Árbitro: Raphael Claus-Fifa/SP

Raphael Claus-Fifa/SP Assistentes: Alex Ang Ribeiro-Fifa/SP e Anne Kesy Gomes de Sá-Fifa/AM

Alex Ang Ribeiro-Fifa/SP e Anne Kesy Gomes de Sá-Fifa/AM VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira/SC