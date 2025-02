Ceará e Fortaleza fazem acordo e vão dividir renda dos Clássicos-Rei de 2025

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 20.03.2024: Fortaleza x Ceará, clássico Rei, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste. (Foto: Aurélio Alves / Crédito: AURÉLIO ALVES

Ceará e Fortaleza vão dividir as rendas de todos os Clássicos-Rei desta temporada. O acordo entre os clubes foi comunicado pela Federação Cearense de Futebol (FCF), na manhã desta quinta-feira, 6, e já vale para o confronto do próximo sábado, 8, às 16h30min, na Arena Castelão, pelo Campeonato Cearense. A parceria entre Vovô e Leão estabelece que cada equipe ficará com 50% do valor da venda de ingressos, independentemente de quem for o mandante — no primeiro encontro de 2025, o mando será do Tricolor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além do Estadual — em que ainda podem disputar uma eventual final —, os rivais também se enfrentarão no Campeonato Brasileiro e poderão se encontrar na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil.