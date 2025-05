Ceará divulga nova parcial com mais de 30 mil torcedores confirmados para duelo contra o Atlético-MG

Diante da sua torcida, o Alvinegro de Porangabuçu vai tentar conquistar mais três pontos na Série A do Campeonato Brasileiro

Na manhã desta terça-feira, 27, o Ceará atualizou a parcial de torcedores confirmados para o jogo contra o Atlético-MG. De acordo com o clube, mais de 30 mil alvinegros já garantiram presença para a partida de domingo, 1º, na Arena Castelão.

Restando cinco dias para o confronto, os torcedores ainda podem adquirir seus ingressos presencialmente nas lojas oficiais do clube e virtualmente, via site vozaotickets.com, a partir de R$ 15. Para o embate, o Vovô disponibilizou sete setores do Castelão: superior e inferior norte, superior e inferior central, inferior sul, especial e premium.