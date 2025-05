Ex-Ceará, Vina vive temporada artilheira na Arábia Saudita; veja números

Especulado para retornar ao Ceará nas últimas semanas, Vina vive uma fase positiva em sua terceira temporada no futebol árabe. Aos 34 anos, o meia-atacante disputa atualmente a segunda divisão da Arábia Saudita, vestindo a camisa do Al-Jubail desde o fim de 2024, após ser emprestado pelo Al-Hazm.

Apesar do bom desempenho no futebol saudita, Vina não esconde seu desejo de retornar ao Brasil. Com contrato se encerrando no meio do ano, o ex-jogador do Vovô demonstra preferência por um retorno a um clube onde já teve passagem.

Retorno ao Ceará?

Em 2024, Vina iniciou conversas com o Ceará para acertar um possível retorno para a Série B. As negociações, entretanto, não avançaram devido ao contrato do jogador com o Al-Hazm. Na atual temporada, apesar de não haver negociações em andamento, o retorno do jogador continua sendo assunto recorrente no clube de Porangabuçu.

Em entrevista exclusiva ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, o presidente do Vovô, João Paulo Silva falou sobre o possível retorno do meia ao Ceará. “O Vina é um jogador espetacular. Tem uma história dentro do Ceará. Está há dois anos num mercado que a gente sabe que é bem diferente do futebol brasileiro, até pela questão física, pela intensidade. É um nome que é interessante, mas a gente não chegou a discutir a questão de números de contratação em relação a isso”, disse João Paulo.