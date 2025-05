Iguatu enfrenta o Tocantinopólis em duelo que vale permanência no G4

O Iguatu entra em campo neste sábado, 16, às 16 horas, contra o Tocantinópolis, em Tocantinópolis (TO), pela sexta rodada do grupo A3 da série D. Melhor equipe cearense de seu grupo e do certame, o Azulão vem de derrota para o líder Altos.

Com seis pontos na tabela, a equipe do centro-sul do Estado ocupa a terceira colocação e desponta como uma das equipes postulantes a vaga de mata-mata. No duelo contra o Altos, o time cearense mostrou boas valências ofensivas, mas sofreu um gol nos últimos minutos e acabou sendo derrotado por 3 a 2.