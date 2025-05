Iguatu reage, mas leva gol no fim e é derrotado pelo Altos na Série D

O Azulão teve números ofensivos muito próximos ao do adversário e esteve perto de empatar o confronto, mas o início negativo foi determinante e sofreu o terceiro gol no fim

O Iguatu lutou, chegou a reagir, fez a torcida sonhar com a virada, mas acabou perdendo a chance de assumir a liderança de seu grupo na Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio Morenão, neste sábado 17, o Azulão perdeu por 3 a 2 para o Altos-PI, em um jogo movimentado e com reviravoltas.

Araçoiaba e Leozinho marcaram para os donos da casa, enquanto Macário, Leandro Amorim e Francisco garantiram o triunfo do Jacaré. O primeiro tempo foi de domínio visitante. O Altos criou as melhores chances e foi letal pelo alto. Na volta do intervalo, o Iguatu mostrou poder de reação e foi buscar o empate, mas sofreu o terceiro gol nos minutos finais.