Coordenador de seleções da CBF observa jogo do Fortaleza e visita CT do Ceará

Além do jogo do tricolor, Rodrigo Caetano também conheceu as instalações do Ceará e acompanharam os treinos da equipe

Além do jogo do tricolor, Caetano e Araújo também conheceram as instalações do Ceará. Os profissionais foram recebidos pelo presidente João Paulo Silva, pelo CEO de futebol, Haroldo Martins, e pelo executivo de futebol, Lucas Drubscky. Fora a estrutura do clube, os profissionais acompanharam as atividades do Alvinegro no gramado.

O coordenador técnico, Juan, e o gerente de Seleções, Cícero Souza, também participam das análises. A dupla esteve in-loco na vitória do Bahia por 1 a 0 contra o Palmeiras, no Allianz Parque, no dia 28 de abril. A equipe também acompanhou jogos de equipes como Botafogo, Fluminense, Corinthians e São Paulo.

Fortaleza encerra jejum e vence Colo-Colo por 4 a 0

Em noite avassaladora, o Fortaleza não teve dificuldades diante do Colo-Colo na Arena Castelão egoleou o rival chileno por 4 a 0, nesta terça-feira, dia 6, com gols de Breno Lopes, Marinho, Deyverson e Lucero, pela quarta rodada da Libertadores. Com o resultado, o Leão do Pici deu fim ao incômodo jejum de sete jogos sem triunfos e assumiu a segunda colocação do Grupo E do torneio continental.