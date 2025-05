Willian Machado elogia início do Ceará no Brasileirão e projeta sequência

Titular na defesa do Ceará, o zagueiro Willian Machado comentou sobre o início do clube na Série A do Campeonato Brasileiro e projetou a sequência de jogos na competição. Até o momento, o time alvinegro é o sétimo colocado na tabela com 11 pontos, um atrás do G-6.



"Tivemos um início de campeonato muito bom. Definimos nossas metas e sabemos que são jogos muito difíceis, onde cada rodada temos que fazer nossa parte. Sabemos que tem muito campeonato pela frente, temos que seguir trabalhando para fazer jogos mais fortes visando alcançar nosso objetivo o quanto antes", disse em entrevista ao canal oficial do Vovô no Youtube.