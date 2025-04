CBF divulga datas e horários da 3ª fase da Copa do Brasil; veja jogos dos cearenses

O Alvinegro de Porangabuçu tem o Palmeiras como adversário. O primeiro jogo entre os clubes, realizado na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), será no dia 30 de abril, uma quarta-feira, às 19h30min. A partida de volta está marcada para o dia 22 de maio, uma quinta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), também às 19h30min.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da terceira fase da Copa do Brasil , com datas e horários dos confrontos. Nesta etapa da competição, o futebol cearense conta com três representantes: Ceará , Fortaleza e Maracanã.

O Tricolor do Pici, por sua vez, tem o Retrô-PE como rival. O primeiro jogo entre os rivais nordestinos será disputado na Arena Pernambuco, no Recife, no dia 29 de abril, uma terça-feira, às 19 horas. O embate de volta ocorre no dia 21 de maio, uma quarta-feira, na Arena Castelão, na capital cearense, também às 19 horas.

Já o Maracanã, cujo adversário é o Internacional, faz o jogo de ida no dia 29 de abril, uma terça-feira, às 19 horas, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). A volta está marcada para o dia 22 de maio, uma quinta-feira, às 19 horas, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).

Jogos dos times cearenses na 3ª fase da Copa do Brasil:

30/4 (quarta-feira): Ceará x Palmeiras - Arena Castelão (CE), às 19h30min



