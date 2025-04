Veja rivais, datas e horários dos jogos do Ferroviário no primeiro turno da Série D 2025

O Ferroviário estreia neste domingo, 20, no Campeonato Brasileiro da Série D. O Tubarão da Barra vai até Caruaru enfrentar o Central, às 16 horas, no estádio Lacerdão. A equipe coral volta a quarta divisão nacional após um rebaixamento e tem como objetivo o retorno a Série C.

Após o duelo contra a Patativa, o Ferrão encara dois jogos no estádio Presidente Vargas. A segunda rodada será jogada no sábado, dia 26 de abril, às 17 horas, mesmo horário do confronto contra o Horizonte, no dia três de maio.

Depois da sequência em casa, o Ferroviário fará dois jogos na Paraíba, o primeiro jogo contra o Sousa, no dia 11 de maio, às 17 horas, e o segundo contra o Treze, às 16 horas do dia 18 de maio. O duelo contra o América-RN, no dia 25 de maio, às 17 horas, marca o retorno da equipe ao PV e fecha os jogos em casa do Ferrão no primeiro turno do grupo.

A sétima rodada e último jogo do primeiro turno é contra o Santa Cruz, em Recife, às 16 horas do dia 31 de maio. O segundo turno do torneio não tem datas detalhadas, mas segue a ordem inversa do primeiro turno, iniciando contra o Santa Cruz-PE no Presidente Vargas e se encerrando no mesmo estádio contra o Central.