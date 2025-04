Castelão terá "maratona" de jogos até a pausa para o Mundial de Clubes

Até este momento, 12 jogos já foram realizados no Castelão, num intervalo de 52 dias / Crédito: FCO FONTENELE

Com o detalhamento da tabela das rodadas 2 a 12 do Campeonato Brasileiro Série A, divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no último dia 28, o calendário intenso de jogos da Arena Castelão foi definido. O estádio receberá uma “maratona” de partidas entre os dias 5 de abril e 12 de junho deste ano — quando acontecerá a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa. Neste período serão realizados 15 jogos no Gigante da Boa Vista, sendo oito deles com mando de campo do Fortaleza e sete do Ceará. O número superior de partidas do Tricolor no estádio se deve a sua participação na Copa Libertadores.

Nesse recorte, o número de mandos é novamente similar, com o Fortaleza tendo sido mandante em seis jogos, o Ceará em outros cinco e o Maracanã em um. Portaria do Castelão No último dia 25 de fevereiro, a Secretária de Esportes do Ceará determinou que a Arena Castelão só poderá receber jogos de futebol com um intervalo de 66 horas entre cada jogo. Com isso, o jogo entre Ceará e Vasco poderá ter o mando de campo alterado. No detalhamento divulgado pela CBF, o jogo entre os Alvinegros está marcado para o próximo dia 15, às 21h30min, na Arena Castelão. Porém, o duelo entre Fortaleza e Internacional está marcado para o dia 13, às 20 horas, no mesmo local.

Com isso, se as datas permanecerem como estão, o confronto do Ceará contra o Vasco não cumprirá o intervalo de 66 horas necessárias, determinado em portaria do Estado. Contudo, em exclusiva ao Esportes O POVO há um mês, o secretário da Esportes do Estado, Rogério Pinheiro, comentou sobre a análise de “caso a caso”. “Vamos manter a portaria dentro dessa perspectiva (de melhorar a qualidade do gramado) […] Se, porventura, tiver algum jogo que não atenda às 66 horas previstas, nós vamos analisar caso a caso e, dependendo como for, liberar para que a gente possa receber esses grandes espetáculos”, disse.