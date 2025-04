Governo abrirá exceção para jogos de Ceará e Fortaleza no Castelão com intervalo de 49h

A Secretaria do Esporte do Governo do Estado (Sesporte) vai abrir uma exceção na portaria sobre a Arena Castelão para atender os jogos de Fortaleza e Ceará contra Inter e Vasco, respectivamente, nos próximos dias. A informação foi dada pelo Chefe da Casa Civil, Chagas Vieira.

"Sobre a cessão do Castelão num intervalo menor que 66h entre as partidas, estabelecido em portaria, falei há pouco com nosso secretário Rogério, da Sesporte. Para atender Ceará e Fortaleza, que jogarão em intervalo de 49h, será aberta exceção, inclusive prevista na mesma portaria", escreveu o jornalista em sua conta no X (antigo Twitter).