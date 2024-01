Governo conclui licitação de manutenção do gramado do Castelão com proposta de R$ 1,7 milhão

A empresa vencedora é a Campanelli, de Mogi das Cruzes-SP, com proposta no valor de R$ 1.737.300,00, e aguarda homologação

O Governo do Estado do Ceará concluiu o processo de licitação, aberto em agosto de 2023, para a manutenção do gramado da Arena Castelão em 2024. A empresa vencedora é a Campanelli, de Mogi das Cruzes-SP, com proposta no valor de R$ 1.737.300,00, e aguarda homologação. O resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 2.

De acordo com a licitação, a manutenção deve ser realizada de forma preventiva e corretiva, além de revitalização anual. A empresa paulista vencedora no processo licitatório tem mais de 40 anos de atuação no mercado de gramados esportivos e possui em seu portfólio trabalhos realizados em estádios como a Arena Romeirão, de Juazeiro do Norte-CE, a Ilha do Retiro, em Recife-PE, e o Pacaembu, em São Paulo.

Conforme os dados do documento oficial, o total estimado para a contratação do serviço era de R$ 1.808.174,21. No fim do concurso, o valor de economia gerado foi de R$ 70.874,21.