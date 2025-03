CBF divulga tabela detalhada do Brasileirão até o Super Mundial de Clubes

Entidade divulgou datas e horários dos jogos até 12ª do campeonato, que terá paralisação para a Data Fifa antes do Mundial / Crédito: Jogada 10

A CBF divulgou no começo da noite desta sexta-feira (28) a tabela detalhada do Brasileirão até a 12ª rodada. Essa rodada marca a paralisação do torneio para o Super Mundial de Clubes. Os jogos estão programados para acontecer entre os dias 05 de abril e 12 de junho. Antes da pausa para o torneio nos Estados Unidos, a CBF paralisará o Brasileirão para a Data Fifa de junho, que ocorrerá entre os dias 02 e 10 de junho. Apenas a 12ª rodada será disputada dois dias após as partidas de seleções e dois dias antes do começo do Mundial. Por conta disso, os clubes brasileiros que participam da competição, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras estão com a data dos seus jogos indefinidos nesta rodada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Uma das grandes novidades é que em nove das onze rodadas divulgadas teremos duas transmissões no mesmo dia em TV aberta. A Globo transmitirá os jogos dos domingos às 16h e no meio de semanas às 21h30. A Record variará entre jogos no domingo, às 18h e 20h30, em alguns sábados, às 18h30, e às 19h, no único jogo de meio de semana.