Dieguinho fala sobre resiliência após classificação do Ceará: "acreditamos até o final"

O Ceará venceu o Confiança nos pênaltis e avançou para a próxima à terceira da Copa do Brasil. O Alvinegro empatou por 2 a 2 no tempo normal e venceu por 4 a 2 nas penalidades máximas. Dieguinho, que atuou como meio campista no confronto, falou sobre o confronto.

O volante relembrou o empate contra os sergipanos na Copa do Nordeste, afirmando que o Ceará tinha noção de possíveis complicações durante a partida e ressaltou a importância da Copa do Brasil para o calendário do Vovô.