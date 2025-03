Após classificação na Copa do Brasil, Maracanã deve aumentar folha para sequência da temporada

Elenco do Maracanã durante treino de preparação para o Campeonato Cearense / Crédito: Divulgação/Maracanã

O Maracanã está na terceira fase da Copa do Brasil após eliminar o Ceilândia, nos pênaltis, nessa quarta-feira, 12. A equipe metropolitana arrecadou R$ 4,1 milhões que serão investidos na contratação de novos atletas e melhorias na estrutura do clube. O Esportes O Povo apurou que a folha da equipe, que atualmente gira em R$ 300 mil, deve ser aumentada até R$ 400 mil para a disputa da Série D do brasileiro. O atual elenco, que contém 29 atletas, é considerado encorpado pela administração da equipe, mas, irá receber reforços pontuais para a sequência da temporada. Mesmo com a previsão de aumento na folha, a equipe não definiu os alvos para a sequência do ano, movimento que deve ser feito após o fim do estaduais.

As metas esportivas da equipe são "seguir fazendo história na Copa do Brasil" e lutar pelo acesso para a Série C. O Maracanã está no Grupo A2 da competição, junto de: Iguatu, Sampaio Corrêa, Maranhão, Altos, Parnahyba, Tocantinópolis e Imperatriz.