Floresta e Iguatu escapam, mas dupla do Cariri é rebaixada no Cearense

Agora, os dois times remanescentes na Primeira Divisão focam em seus compromissos nacionais. O Lobo foca na Série C, já o Azulão, na D

O Lobo da Vila Manoel Sátiro venceu o Negro Anil por 2 a 1, em duelo realizado no estádio Domingão, em Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os gols da vitória, que garantiram a permanência do time alviverde, foram marcados por Mateus Ludke e Furlan.

As torcidas de Floresta e Iguatu podem respirar aliviadas para a temporada de 2026. Os dois times fizeram sua parte e escaparam do rebaixamento à Série B do Campeonato Cearense. Barbalha e Cariri, porém, não tiveram a mesma sorte.

Para o Cariri, o retorno à Segunda Divisão acontece apenas um ano após o acesso. Recém-fundada, a equipe tinha a expectativa de se manter na elite do futebol cearense, mas isso não se concretizou.

Ainda no interior do estado, mas na região Centro-Sul, o Iguatu, pressionado após protestos da torcida, precisou lidar com fortes emoções para garantir sua permanência.

O time encontrou dificuldades diante de um valente Barbalha, que buscou o empate em 3 a 3, no estádio Morenão, resultado insuficiente para evitar o rebaixamento da Raposa. Gustavo Coutinho, Tiaguinho e Thalison Silva marcaram os gols do Azulão, enquanto Erikin, Pimenta e Fabrício fizeram os do adversário.