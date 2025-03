Ceará e Fortaleza disputam a contratação de Allanzinho, destaque do Ferroviário

Além dos dois grandes do Estado, o ofensivo, destaque do futebol cearense em 2025, tem também uma proposta de outro clube da Série A

Grande destaque ofensivo do futebol cearense no início de 2025 com sete gols e quatro assistências, o atacante Allanzinho não deve permanecer no Ferroviário para o restante da temporada. Com contrato vigente apenas até abril e pré-contrato para o restante do ano, o ofensivo coral recebeu propostas de Ceará, Fortaleza e mais um clube da Série A do Campeonato Brasileiro, conforme apurado pelo Esportes O POVO.

No pré-contrato que assinou para seguir no Ferroviário, a multa de rescisão é de apenas R$ 100 mil, fator que gera arrependimento interno no clube da Barra, por não ter renovado anteriormente para aumentar o valor. Assim, os clubes negociam diretamente com o estafe do atleta.