Ferroviário reclama de ingressos mais caros e insegurança antes de semi no PV; Fortaleza rechaça

De acordo com os relatos do Tubarão, o Leão negou "praticamente todos" os pedidos do Coral e tem sido inflexível nas conversas. O Tricolor, por outro lado, negou as acusações

Em contato com o Esporte O POVO , Wander Alencar, responsável pelas relações públicas do Ferroviário, relatou a insatisfação do clube coral em relação às imposições da diretoria do Leão. “O Fortaleza simplesmente impôs tudo o que quer e do jeito que quer e negou praticamente todos os nossos pedidos”, disse.

Poucas horas antes do duelo decisivo que vale vaga na final do Campeonato Cearense , os bastidores da partida entre Fortaleza e Ferroviário esquentaram. Isso porque o Tubarão da Barra acusa o Tricolor do Pici de inflexibilidade nas conversas quanto a alguns protocolos do jogo, que será disputado no Presidente Vargas neste sábado, dia 8, às 16h30min.

De acordo com Wander, o Fortaleza liberou apenas um setor do Presidente Vargas para a torcida coral, conhecido como “gaiola”, que comporta cerca de mil pessoas. “A entrada acontece pelo mesmo local onde a TUF (Torcida Uniformizada do Fortaleza) entra no estádio, o que coloca os torcedores do Ferroviário em risco”, explicou.

Outra questão relatada por Wander foi o valor do ingresso. Segundo ele, o Fortaleza colocou entradas com preços superiores para a torcida do Ferroviário em comparação aos do Leão do Pici. No jogo de ida, o representante do Tubarão enfatizou que os valores foram iguais para ambas as torcidas.

No jogo de ida, Wander relembrou que o Ferroviário liberou todos os espaços necessários para o Fortaleza. Enfatizou, inclusive, a questão de segurança solicitada pela polícia em relação à rivalidade entre as duas torcidas organizadas do Tricolor, que deveriam ocupar setores diferentes. Desta vez, segundo o profissional do Tubarão, a gentileza não foi retribuída pelo Leão.

Além disso, Wander relatou que a diretoria, conselheiros e autoridades do Ferroviário serão obrigados a assistir ao jogo da arquibancada do Presidente Vargas, já que o Fortaleza não cedeu local e disponibilizou “apenas dez cadeiras em um camarote”.

Os pedidos do Ferroviário que foram feitos e negados pelo Fortaleza, segundo o clube coral:



Igualdade no valor do ingresso;



Um setor para colocar mais torcedores e com segurança, que seria o setor azul, local ocupado tradicionalmente pelo Ferroviário em jogos contra o Fortaleza.

Fortaleza rechaça acusações do Ferroviário



O Esportes O POVO entrou em contato com o Fortaleza, que rechaçou todas acusações feitas pelo Ferroviário. De acordo com o clube tricolor, "as determinações propostas são direitos do Fortaleza como mandante" e que todos os pedidos "foram feitos dentro da reciprocidade do jogo passado". Veja o comunicado do Leão sobre os temas abordados pelo Tubarão da Barra:



1. Liberado apenas um setor do PV: o setor destinado ao Ferroviário é o setor Amarelo Extra, que é o setor de qualquer visitante em todos os jogos do PV. O Setor liberado foi designado pela Polícia Militar e pela administração do Estádio.