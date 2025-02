Destaque do Ferroviário, Allanzinho relembra dicas de Sampaoli e perrengues na Romênia

O grande destaque do Ferroviário no início de 2025 começou no esporte quando, para ele, o futebol não era uma promessa feita em escolinha, mas uma insistência aplicada nas ruas de Bertioga, em São Paulo. Somando nove participações em gols nos 11 jogos que disputou no ano, Allanzinho contou ao Esportes O POVO, que demorou a ter base, mas teve brechas. Por isso, aprendeu a ser oportunista e se tornou o protagonista do escrete coral.

Destaque no sub-20 do Santos em 2019, quando balançou as redes 17 vezes no ano, Allanzinhom hoje aos 24 anos, conta que suas primeiras oportunidades vieram tarde. Ainda assim, as experiências se avolumam. O atacante já foi jogador xodó de Jorge Sampaoli — ex-técnico da seleção argentina e de clubes como Santos, Atlético-MG, Flamengo e Sevilla-ESP. Já passou "perrengues" na Romênia. E hoje vive uma bonita — e cômica — relação com o veterano atacante Ciel.