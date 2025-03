Ceará, Ferroviário e Fortaleza se unem para ajudar hamburgueria atingida por incêndio

Os três principais clubes do estado, Ceará, Ferroviário e Fortaleza se uniram em campanha para ajudar a hamburgueria El Chancho, que teve sua unidade localizada no bairro Meireles, em Fortaleza, atingida por incêndio na madrugada da última quinta-feira, 6.

O Vovô, em suas redes sociais, relembrou a parceria que o time possui com o estabelecimento. Os sócios do clube possuem 10% de desconto em compras no local. "Uma das unidades do El Chancho sofreu um incêndio, mas juntos podemos ajudar. Vamos continuar prestigiando e ajudando o trabalho deles."