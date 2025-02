Maracanã conquista Taça Padre Cícero e é bicampeão consecutivo do interior

O Maracanã é o vencedor da Taça Padre Cícero pelo segundo ano consecutivo. Neste domingo, 23, no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú (CE), o Bicolor Metropolitano venceu o Horizonte por 1 a 0 em jogo de volta das quartas de final do Campeonato Cearense e se sagrou bicampeão do interior.

No duelo de ida, a equipe já havia batido o Galo do Tabuleiro por 3 a 2. Com um 4 a 2 no placar agregado, o Azulão garantiu a sua vaga na semifinal estadual e levantou o título, destinado ao clube de melhor campanha na competição que não possui sede na cidade de Fortaleza.