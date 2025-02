Allanzinho marca dois, Ferroviário vence Tirol e avança às semifinais do Cearense

O 5 a 1 no agregado dos dois confrontos colocou o Ferrão nas semifinais do torneio, em um duelo contra o Fortaleza

Um Tiago Zorro menos conservador, aliado as grandes exibições individuais de nomes como Allanzinho, são algum dos pontos que explicam essa maior regularidade nos últimos jogos, uma vez que em partidas contra times como Sport e Ceará, o Ferrão fez jogos corretos, mas teve dificuldade em converter as poucas chances que teve.

O Ferroviário venceu novamente a equipe do Tirol e se classificou para as semifinais do Campeonato Cearense 2025. O confronto que ocorreu neste sábado, 22, no estádio Presidente Vargas, coroou a crescente que o time da Barra vem demonstrando nos últimos jogos, sendo o 3 a 0 contra o Tirol a quarta vitória coral em um recorte de cinco partidas.

O 1 a 0 logo com quatro minutos de partida deveria ser o prenúncio de um jogo visto e aberto, uma vez que o Ferrão havia começado a partida com muita intensidade e o Tirol precisaria de dois gols para levar o jogo as penalidades; porém, o que se viu em campo foi totalmente diferente.

Com dois gols de vantagem no placar agregado, o Ferroviário abriu mão da bola e passou a se defender em um 5 4 1, congestionando as linhas de passe do Tirol e forçando a equipe do Pirambu a abusar de chutes de fora da área e de bolas longas.

A Coruja até conseguiu levar algum perigo, com chutes de Goiaba e Tadeu aos 12 e 14 minutos de jogo, respectivamente, mas, se viu presa no bloco de marcação coral na maior parte do jogo. A chance mais clara do Tirol no jogo veio aos 40 minutos de partida, em uma falha da defesa adversária.