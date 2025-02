Conselho do Ferroviário solicita mudanças em documentos antes de votação de venda da SAF

O Ferroviário divulgou por meio de nota nas redes sociais neste domingo, 23, que o conselho deliberativo do clube solicitou algumas mudanças no documento final de venda da SAF do time. A Assembleia que votará pela aprovação ou não da venda da Sociedade Anônima do Tubarão da Barra irá ocorrer na próxima terça-feira, 25.

Conforme citado, o conselho deliberativo do time quer que não haja exigência de recuperação judicial pelo clube, mas sim por uma das formas previstas no art. 13 da Lei 14.193/2021 (Lei das SAFs) — a critério do clube — no modelo de quitação de credores. Além disso, o grupo deseja discutir pontos no documento de Acordo de Acionistas com o objetivo de proteger o clube.

Tais pontos são as cláusulas de reversão de ações, que permitam que o time retome controle da SAF em caso de descumprimento de condições avançadas, além do compromisso de que nenhum gestor do clube preste serviço para a sociedade anônima.

Os conselheiros pontuaram ainda a necessidade da contratação de uma assessoria jurídica qualificada para orientar na etapa de negociação dos documentos definitivos após aprovação da venda pela Assembleia.