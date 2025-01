Cearense 2025: Iguatu chega ao 4º ano seguido na elite estadual e quer manter solidez

Azulão do Centro-Sul terá novo técnico e elenco reforçado por trio paraguaio para tentar repetir boas campanhas dos últimos anos no Estadual

Semifinalista em 2022 e 2023, o Iguatu disputará a Série A do Campeonato Cearense pelo quarto ano consecutivo e mira, mais uma vez, uma campanha sólida no certame, garantindo também calendário nacional para a próxima temporada. O clube do Centro-Sul do Estado passou por reformulação após não conquistar o acesso à Terceira Divisão do Brasileiro no ano passado.

No comando técnico da equipe, Flávio Araújo deu lugar a Paulo Schardong, que já tinha passado por Barbalha e Caucaia no futebol cearense. No Nordeste, o treinador gaúcho esteve à frente de Campinense-PB, Sousa-PB e Sergipe.