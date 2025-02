Magno Alves é registrado no BID e pode estrear contra o Tiradentes

O atacante de 49 irá retornar aos gramados para atuar ao lado do filho Pedrinho, no Atlético Cearense

Magno Alves foi registrado no BID pelo Atlético Cearense na tarde desta quarta-feira, 19, e está apto para estrear pela Águia da Precabura na segunda divisão do estadual. O atacante irá realizar o "sonho" de atuar ao lado do filho Pedrinho, que joga na equipe cearense.

A reestreia do jogador deve ocorrer contra o Tiradentes, nesta sexta-feira, às 19 horas.