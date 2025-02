Jogo beneficente de Ronaldinho Gaúcho em Fortaleza tem venda de ingressos iniciada; veja valores

Astro do futebol brasileiro, Ronaldinho Gaúcho vai promover uma partida beneficente no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), no dia 20 de abril, às 16 horas (de Brasília). Intitulado de "Jogo da Alegria", o duelo será realizado na véspera do feriado de Tiradentes e visa promover um momento de solidariedade durante a Páscoa.

O evento do ex-jogador já ocorreu no Nordeste em edições anteriores, como em Recife (PE) e Maceió (AL), mas foi em Brasília (DF) que teve sua maior edição, em um evento especial de "SOS Rio Grande do Sul", arrecadando mais de 30 toneladas de alimentos para a população afetada pelas enchentes, no ano passado.