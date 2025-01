Cearense 2025: Floresta aposta na base e no técnico Marcelo Chamusca

Com Marcelo Chamusca como técnico, o Lobo da Vila quer retornar as semifinais do cearense e voltar a se classificar para a Copa do Nordeste

Após ter retornado à Série A do Estadual em 2024, a equipe do Floresta busca se consolidar novamente entre as quatro melhores do Campeonato Cearense. No último certame, o Alviverde foi eliminado nas quartas de final do torneio.

O time da Vila Manoel Sátiro é o único representante do futebol cearense na Série C, sendo um dos clubes que mais gera expectativa no início da temporada. A euforia é aumentada com a chegada do experiente Marcelo Chamusca, técnico com passagens por equipes de Série A.