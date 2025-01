Cearense 2025: Tirol projeta permanência e aposta em mescla de perfis no elenco

Tyto Tirol foi inspirado na coruja Tyto Furcata / Crédito: Eduardo Vieira

Um projeto que começou focado nas categorias de base e, hoje, vislumbra voos mais altos. É com esse pensamento que o Centro de Formação de Atletas Tirol irá realizar sua estreia no Campeonato Cearense de 2025. Fundado no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, o Time da Coruja é o atual campeão cearense da Série B, fator esse que o possibilitou de figurar na elite.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para a temporada, a receita do time foi misturar experiência com juventude. Para isso, investiu em atletas com experiências no esporte local, como Pio e Siloé. Ao mesmo tempo, tem o jovem Wallyson Toppetti, um dos responsáveis pela campanha de sucesso na Segunda Divisão em 2024.

O objetivo do clube é permanecer na Série A e ser competitivo ao extremo em todos os jogos para buscar uma vaga na Série D do Brasileiro em 2026. Nesse sentido, a equipe contará com uma folha salarial de R$ 250 mil. Ao Esportes O POVO, o diretor administrativo da agremiação, Savyo Santos, destacou o desenvolvimento da equipe. "Reflete a seriedade do trabalho que estamos desenvolvendo no Tirol, sempre com os pés no chão", afirmou. "Esse recurso é direcionado para manter uma equipe competitiva, com atletas comprometidos e uma estrutura que permita ao clube crescer de forma sustentável", completou.