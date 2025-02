Magno Alves volta da aposentadoria para jogar com filho no futebol cearense

O anúncio foi feito por meio das redes sociais do Atlético-CE, que publicou vídeo do atleta com a frase: "Ele tá de volta".

Magno Alves , ex-Ceará, foi anunciado nesta terça-feira, 18, como reforço do Atlético Cearense , clube que irá disputar a Série B do Campeonato Cearense.

O jogador ainda não foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas o clube tem expectativa de estreia ainda nesta sexta-feira, 21, no confronto contra o Tiradentes, às 19 horas, no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza.

O Esportes O POVO confirmou com Ari, dono do clube, que Magno Alves vai disputar o restante da competição cearense, e informou ainda que o atleta tem objetivo de conquistar a artilharia do campeonato, além de ajudar a equipe a voltar à primeira divisão.

Magno Alves fez história no Ceará

No Alvinegro do Porangabuçu, o Magnata encerrou sua trajetória com três passagens pelo clube, marcando seu nome como o sexto maior artilheiro do time, com mais de 100 gols marcados em 220 jogos disputados.

Além do Ceará, Alves também foi ídolo no Fluminense, do Rio de Janeiro, se consagrando como um dos maiores artilheiros do século no time carioca. À época, ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira.