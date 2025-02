Janeudo atinge marca de 100 jogos pelo Ferroviário

O meia Janeudo foi homenageado pelo Ferroviário após completar 100 partidas com a camisa da equipe. O jogador de 34 anos está em sua segunda passagem pela equipe coral, onde conquistou o primeiro título nacional do Ferrão, em 2018.

A marca foi atingida no confronto contra o Tirol , válido pelas quartas de final do Campeonato Cearense e realizado no dia 15 deste mês. Na ocasião, o jogador atuou por 67 minutos e anotou um dos gols que garantiu a vitoría do Tubarão contra a Coruja.

Sobre a homenagem, Janeudo falou sobre a alegria de conquistar a marca e a importância do clube em sua carreira.

"Muito feliz, 100 jogos com a camisa do Ferrão e quatro títulos. Quando estou com a camisa do Ferroviário é sempre uma sensação diferente, minha família ama esse clube. Amo tudo o que vivi e estou vivendo aqui e espero dar muitas alegrias a torcida do Ferrão".

"Que venham muitos jogos pela frente. Gratidão ao presidente (Aderson Maia) e a diretoria do Ferrão por essa homenagem. Estou muito feliz e vou guardar esse momento no meu coração", concluiu.