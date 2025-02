Corte de gastos em Fortaleza: Evandro não descarta manter restrições até fim de 2025

"A priori, essas medidas terão repercussão até 30 de junho, mas não descarto isso aí ser ampliado até o final do ano. Não descarto. Vamos aguardar", disse o chefe do Executivo municipal em entrevista coletiva neste sábado, 1º, durante posse da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), não descarta prorrogar as medidas de contenção orçamentária em Fortaleza. Previsto para ser um plano executado até o fim do primeiro semestre, o petista aponta possibilidade de extensão por igual período.

Conforme Evandro, os resultados dessas medidas serão avaliados durante esse primeiro semestre. O plano de contenção orçamentária foi anunciado em 15 de janeiro, em meio às queixas sobre a situação financeira em que encontrou o Município e acerca das dívidas deixadas pelo antecessor, José Sarto (PDT).

O pacote visa o equilíbrio das contas da Prefeitura de Fortaleza e tem estimativa de uma economia anual de R$ 500 milhões. As medidas começaram com a diminuição de 20% no salário do prefeito, da vice-prefeita, Gabriella Aguiar (PSD), e de secretários. Além disso, foi estabelecida suspensão de contratos e licitações não essenciais, corte de gastos com comissionados, entre outras ações.

Na oportunidade, o prefeito também comentou sobre os empréstimos herdados da gestão passada. De acordo com Evandro, a equipe econômica do Executivo municipal ainda está avaliando a situação. "Até porque essas operações de crédito não são [só] você dar uma entrada. Ela tem uma tramite e muitas demoram meses, e é muito provável que o município de Fortaleza não consiga mais contrair nenhuma operação de crédito, devido a essa questão do indicador Capag B, que está indo para C".