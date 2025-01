Arena Castelão recebe últimos ajustes antes de receber seu primeiro jogo no ano

Entre as áreas que receberem manutenção, estão os quiosques, vestiários e camarotes, que receberam uma nova pintura; a cozinha localizada no subsolo, que passou por reformas e os bancos de reserva, que foram trocados.

Após o início da revitalização do campo, ainda no ano passado, Pinheiro ressaltou que o estádio estava sendo preparado para receber grandes jogos e oferecer um espetáculo ainda melhor para a torcida.

Rogério Pinheiro, secretário estadual do esporte, afirmou que “O trabalho realizado visa não apenas aprimorar a infraestrutura do estádio, mas também oferecer uma experiência de excelência para os torcedores e atletas”.

Com a nova exigência, os torcedores precisarão realizar o reconhecimento facial para entrar em cada um dos dois estádios. O cadastro será feito no momento da compra dos ingressos, garantindo que o acesso às arenas ocorra de forma segura e sem contratempos.

"A empresa responsável já foi contratada. Esperamos que, até meados de fevereiro, os sistemas comecem a ser instalados. Vamos aproveitar as câmeras já instaladas no Castelão e reforçar os equipamentos para que o reconhecimento seja feito na esplanada", afirmou o secretário.

O reconhecimento facial é outra novidade para a temporada de 2025. Com previsão de ser implantado nos maiores estádios do Ceará até o dia 14 de junho; o Gigante da Boa Vista, por outro lado, deve contar com a novidade já em fevereiro.

No caso dos sócios-torcedores, há uma tendência de que os dados fornecidos durante o processo de associação sejam aproveitados, desde que atendam aos requisitos da Secretaria do Esporte do Estado (Sesporte).



A primeira partida realizada na Arena Castelão será o primeiro Clássico Rei da temporada, válido pela última rodada do Campeonato Cearense. Em 2025, o equipamento irá sediar confrontos de Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e as fases finais do estadual.