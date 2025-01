Biometria Facial será implementada no Castelão e Romeirão em 2025

Duas das principais arenas esportivas do Ceará, a Arena Castelão, em Fortaleza, e a Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, passarão a contar com tecnologia de biometria facial para o acesso dos torcedores.

A novidade, prevista na Lei Geral do Esporte, foi confirmada para o repórter Horácio Neto, da rádio O POVO CBN, pelo secretário de Esportes do Estado do Ceará, Rogério Pinheiro, durante o III Seminário de Torcidas Organizadas do Ceará, na noite desta terça-feira, 14.