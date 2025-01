Sem Castelão, PV será palco de 11 jogos em 19 dias; confira agenda

Estádio municipal sedia partidas de Ceará e Fortaleza durante reforma no gramado do Gigante da Boa Vista, que será liberado em fevereiro

Com as obras no gramado da Arena Castelão, o Estádio Presidente Vargas tem sido o principal palco do futebol cearense neste início de temporada. A tradicional praça esportiva municipal receberá 11 jogos em 19 dias, sequência já iniciada no último sábado, 18, com a largada do Campeonato Cearense. O levantamento é do comentarista da Rádio O POVO CBN e estatístico Thiago Minhoca.

A reforma no campo do Gigante da Boa Vista começou em dezembro, dias após o encerramento do Campeonato Brasileiro, e deverá ser finalizada em breve, com previsão de liberação em fevereiro. O primeiro jogo deverá ser o Clássico-Rei no dia 8, pelo Estadual. Sem o Castelão, Ceará e Fortaleza também utilizarão o PV neste período.