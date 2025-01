Ferroviário aguarda ajustes em oferta para venda da SAF para marcar Assembleia

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,16.03.2024: Tutuba, mascote do Ferroviário. Jogo pela semifinal do campeonato cearense, Ceará vs Ferroviário. Arena Castelão. / Crédito: FÁBIO LIMA

Em comunicado nesta sexta-feira, 17, em nome do presidente do clube, Aderson Maia Júnior, o Ferroviário atualizou informações sobre o processo de criação e possível venda da SAF coral. O Tubarão espera ajustes para realizar a assinatura da oferta vinculante feita pelo grupo europeu Makes e projeta reunião do Conselho Deliberativo até fevereiro para votação da negociação de 90% das ações. A equipe da Barra do Ceará informou que a Sociedade Anônima do Futebol já tem "estatuto social, diretoria, conselho de administração e conselho fiscal definidos", restando poucos detalhes para concretizar a constituição do Ferroviário SAF. A medida foi aprovada pelos conselheiros do clube no último dia 3, com 93% dos votos.

Em paralelo, os dirigentes aguardam "pequenos ajustes negociais e jurídicos" na proposta da Makes, apresentada aos conselheiros e divulgada publicamente no último dia 3.

O grupo de investidores europeus, representado pelo português Pedro Roxo, quer administrar o futebol profissional, o futebol feminino e as categorias de base do Ferroviário. O projeto prevê reforma e utilização do Elzir Cabral durante 20 anos e investimento que pode chegar até a R$ 413 milhões. O clube coral comunicou que os investidores "já estão contribuindo diretamente com o futebol do clube, através de gestão compartilhada independente", mas ponderou que "os aportes financeiros têm sido restritos, seguindo uma responsabilidade fiscal do próprio clube, mas que prometem ser bem maiores tão logo efetivado o Ferroviário SAF".

A previsão da diretoria executiva do Ferrão é que o Conselho Deliberativo seja convocado entre janeiro e fevereiro para apreciar a proposta dos europeus e, posteriormente, a Assembleia Geral seja convocada para votar sobre a venda da Sociedade Anônima do Futebol. Inicialmente, esta Assembleia já seria realizada no início deste ano, mas foi adiada após o Esportes O POVO publicar que havia divergências internas entre conselheiros quanto ao processo. O vice-presidente Pedro Bruno Amorim chegou a falar em "vícios jurídicos". Abdon Paula Neto, presidente do Conselho Deliberativo, rechaçou qualquer irregularidade. Ferroviário em campo em 2025 Neste início de 2025, o Ferroviário já conseguiu garantir vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste, após superar das etapas da Eliminatória do torneio regional — despachou Santa Cruz-RN e Treze-PB. A largada na fase principal do Nordestão será na próxima quarta-feira, 22, diante do Sport, às 21h30min, no PV.

Antes disso, o Tubarão estreia no Campeonato Cearense, contra o Horizonte, no próximo domingo, às 18h30min, também no Estádio Presidente Vargas. A equipe coral ainda disputará a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Série B nesta temporada. Comemoração do Ferroviário na Taça Fares Lopes Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário AC

Confira a íntegra do comunicado do Ferroviário: "O Ferroviário Atlético Clube, através do presidente de sua diretoria executiva, Aderson Maia Jr., atualiza todos os associados corais e desportistas em geral sobre a criação e venda da Sociedade Anônima do Futebol. De acordo com a aprovação em Assembleia Geral, a constituição do Ferroviário SAF está nos últimos detalhes, já com estatuto social, diretoria, conselho de administração e conselho fiscal definidos. Quanto à proposta formalizada pela empresa MAKES LTDA., ainda estão pendentes pequenos ajustes negociais e jurídicos para a assinatura da oferta vinculante. Finalizada esta etapa, a expectativa é que entre janeiro e fevereiro o Conselho Deliberativo seja novamente convocado para que aprecie a proposta final e, na sequência, a Assembleia Geral possa votar pela aprovação de venda.