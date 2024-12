Ferroviário define Assembleia Geral para votação da SAF; veja detalhes

Antes, porém, o Conselho Deliberativo coral terá duas reuniões para analisar e discutir as propostas do grupo europeu que deseja adquirir 90% das ações da SAF do Ferrão. A primeira reunião acontece nesta quinta-feira, 26, na Vila Olímpica Elzir Cabral; enquanto o segundo encontro acontecerá no dia 30.

É válido lembrar que a criação e venda da SAF será efetivada apenas com a participação de todos os associados do clube na Assembleia Geral Extraordinária.

Inicialmente, a proposta tem como tópicos principais a quitação da dívida do clube (cerca de R$ 2 milhões), a reconstrução do Centro de Treinamentos e investimentos nas categorias de base e no clube profissional.

Confira o edital de convocação

O Presidente do Conselho Deliberativo do Ferroviário Atlético Clube, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, que lhe conferem o art. 28 e seguintes do Estatuto Social, CONVOCA os(as) Senhores(as) Associados(as) para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que terá lugar na sede administrativa do Ferroviário Atlético Clube, com endereço na Rua Dona Filó, nº 650, Barra do Ceará, CEP 60.330-860, iniciando-se às 18h do dia 03 de janeiro de 2025, em primeira convocação, com a presença de 1/3 do número total dos(as) Senhores(as) Associados(as), e às 18h30 do dia 03 de janeiro de 2025, em segunda convocação, com a presença de qualquer número dos(as) Senhores(as) Associados(as), a ser realizada de forma exclusivamente presencial, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: