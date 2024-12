Grupo europeu faz proposta para investir R$ 110 milhões na SAF do Ferroviário por 10 anos

Além do campo, a empresa portuguesa deve realizar investimentos em outros setores do clube, como a parte estrutural, envolvendo o Estádio Elzir Cabral

Em processo de criação de sua SAF, o Ferroviário recebeu uma proposta milionária do grupo de investidores portugueses interessados na compra, apenas para o setor do futebol: R$ 110 milhões, pagos durante 10 anos.

Após encerrada a análise do escritório, o procedimento seguirá com os ritos de divulgação e a marcação para votação no Conselho Deliberativo.

Este valor, conforme apurou o Esportes O POVO, pode aumentar de acordo com as metas esportivas da equipe, ainda não divulgadas pelo clube coral. Em 2025, por exemplo, disputa o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e o principal: Série D.