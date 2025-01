Com 93% dos votos, Ferroviário aprova constituição de SAF e detalha proposta de venda

Um dia para ficar na história do Ferroviário. Na noite desta sexta-feira, 3, foi aprovada com 93,33% dos votos a constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. O momento ocorreu na Assembleia Geral marcada pelo clube, que também debateu a autorização para que diretoria executiva e mesa diretiva do conselho deliberativo a executarem as ações e atos necessários para a constituição da SAF na Junta Comercial do Estado do Ceará.

Ao todo, 45 sócios-torcedores participaram do momento. Foram 42 votantes a favor da constituição da sociedade anônima do clube e apenas dois votos contra. Ocorreu ainda uma abstenção no processo.