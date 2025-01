Venda da SAF do Ferroviário é adiada, mas assembleia seguirá o rito para abertura

Estádio Elzir Cabral, sede do Ferroviário / Crédito: Divulgação/Ferroviário

O Conselho Deliberativo do Ferroviário Atlético Clube esteve reunido nesta segunda-feira, 30, para uma reunião visando a assembleia geral prevista para esta sexta-feira, dia 3 de janeiro, que debateria a criação e venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. Na ocasião, a Tricorp, empresa responsável pela assessoria jurídica do clube, apontou pendências nas documentações enviadas pelos investidores que realizaram a proposta. Assim, o clube retirou as pautas sobre venda da SAF da assembleia, deixando as pautas relacionadas a abertura da mesma, que independe da venda. Outro ponto divulgado pelo clube foi a lista de sócios aptos para voto, questão que foi uma das reclamações do vice-presidente, Pedro Bruno, em entrevista ao O POVO, na qual apontou ainda supostos vícios jurídicos no processo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao Esportes O POVO, Geraldo Luciano, sócio da Tricorp que ocupou os cargos de presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza e de vice-presidente executivo do Leão, relatou que existem incongruências no contrato a serem resolvidas, por isso o pedido de paciência.

"São dois movimentos que a gente tem que entender que são completamente separados. Uma coisa é criar a SAF. Nisso está tudo pronto, não há problema nenhum, pode ser deliberado no dia 3 de janeiro. É uma coisa, por exemplo, que o Fortaleza fez no ano passado, só criar. Toda a documentação está feita, a base foi a do próprio Fortaleza. Para a venda é que ainda faltam informações e documentos super importantes. A nossa sugestão é aguarda e analisar", detalha. "Ainda nessa semana houve negociações que mudaram a proposta original, até no sentido de melhorar as condições da proposta, e que eles [grupo europeu] não mandaram ainda. Documentos que a gente pediu como a certidão da empresa, são documentos absolutamente normais em um processo como esse. Como não se recebeu, não podemos recomendar a venda", completa. A proposta atual prevê venda de 90% das ações da SAF para um grupo europeu. O Esportes O POVO antecipou a informação de que seria um investimento de R$ 110 milhões ao longo de 12 anos, além do pagamento das atuais dívidas do Tubarão. Contudo, o vice-presidente apontou à reportagem que esse valor inclui a somatória dos orçamentos anuais, previstos em R$ 10 milhões — patamar que o clube já atingiu em 2023, por exemplo —, com o time cearense recebendo apenas R$ 500 mil de aporte inicial dos investidores.