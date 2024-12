Vice do Ferroviário aponta "vícios jurídicos" no processo de SAF; Conselho rechaça

Ao Esportes O POVO, Pedro Bruno Amorim contou que teve um requerimento recusado para alterar as datas das assembleias, apontou alterações posteriores em documento público e detalhou bastidores do contato com os investidores. Abdon Paula, presidente do conselho, rechaçou a denúncia

O Ferroviário passa por um processo de venda de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Contudo, o marco tem gerado controvérsias internas. Ao Esportes O POVO, o vice-presidente do clube, Pedro Bruno Amorim, aponta problemas na condução do processo, indicando supostas irregularidades jurídicas, falta de transparência e revelando os valores detalhados do que será investido. Abdon Paula Neto, presidente do conselho do clube, rechaçou as acusações e detalhou o que é previsto no estatuto.

A proposta atual prevê venda de 90% das ações da SAF para um grupo europeu. O Esportes O POVO antecipou a informação de que seria um investimento de R$ 110 milhões ao longo de 12 anos, além do pagamento das atuais dívidas do Tubarão. Contudo, o vice-presidente aponta que esse valor inclui a somatória dos orçamentos anuais, previstos em R$ 10 milhões — patamar que o clube já atingiu em 2023, por exemplo —, com o time cearense recebendo apenas R$ 500 mil de aporte inicial dos investidores.