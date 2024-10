Escolinhas de times cearenses promovem matrícula em shopping

Escolinhas dos times do Ceará, do Ferroviário e do Fortaleza buscam crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos de idade. A matrícula será feita por representantes das equipes no Shopping Parangaba, no bairro de mesmo nome, na Capital. O valor para as aulas e para o uniforme será R$ 220. O centro comercial realizará nesta sexta-feira, 25, e neste sábado, 26, das 12 às 20 horas.

Para o seu filho treinar no Vovô, deve apresentar o RG e o CPF do aluno e do responsável, comprovante de endereço, eletrocardiograma com laudo — validade de um ano — e atestado médico de aptidão física — de até seis meses.